جمال بخيت: نريد بناء عشرات المدن كالعاصمة الإدارية

قال الشاعر جمال بخيت إن هناك إنجازات عبقرية، حدثت خلال الخمس سنوات الماضية، وأقول إنها معجزات، حيث كنا ننادي منذ سنوات بعيدة إلى الخروج من الوادي الضيق واستغلال مساحة مصر.وأضاف خلال لقاء ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي"، أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم استغلال مساحات مهمة من هذا الفراغ الجغرافي، ومثال على ذلك العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة معلقًا: "احنا عايزين مدن قد كده 10 مرات".وتابع: ما حدث معجزة ولم أكن أتصور أن أرى هذا الإنجاز فى حياتي، حيث رأيت بعيني هذا الإنجاز وأصبح لدينا جودة حياة.