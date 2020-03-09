حملة «المواعين للرجالة»: الرجل الحقيقى يساعد فى عمل البيت

قالت هاجر حمدي، مؤسسة حملة "المواعين للرجالة"، إن الفكرة تأتى في محاولة لتغيير ثقافة المجتمع من خلال تعاونها مع مجموعة من صديقاتها لتفعيل الهاشتاج الذي لاقى انتشارًا واسعًا.أضافت هاجر، خلال مداخلة تلفزيونية أنه ليس معنى ذلك أن الرجل فقط هو الذى يغسل المواعين، لكن الرجل الحقيقي هو الذى يساعد فى شغل البيت، حيث نشأنا على ثقافة أن الأم تربّي البنت فقط على القيام بالأعمال المنزلية دون الولد.وتابعت: "هوجمنا كثيرًا بسبب الحملة؛ لأنها ثقافة سائدة ومترسخة فى المجتمع".