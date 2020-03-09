رحلات استثنائية للراغبين فى العودة من السعودية

توجهت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالشكر والتقدير للسيد الوزير الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، لتخصيص رحلات استثنائية للشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك من أجل إعادة المواطنين الراغبين في العودة من المملكة العربية السعودية.وأعلن السيد وزير الطيران أن الرحلات تنطلق بداية من تاريخ ٩ مارس حتى ٢٤ مارس، وتم التصديق على:- عدد ٣ رحلات يوميا بخط سير القاهرة - جدة - القاهرة.- وأيضا رحلة يوميا بخط سير القاهرة - المدينة - القاهرة.وأيضا بنفس الفترة تم التصديق على عدد من الرحلات للرياض والدمام والقصيم وأبها.وأضاف السيد وزير الطيران أن المسافرين يستطيعون الحجز عبر 3 وسائل: الموقع الرسمي لمصر للطيران، أو الخط الساخن ١٧١٧، أو مكاتب الشركة بمصر ووكلائها بالخارج.من جهتها، أكدت وزيرة الهجرة أن غرفة عمليات الوزارة، التي تم إطلاقها اليوم بالوزارة، تتلقى الطلبات من المواطنين العالقين بمختلف دول العالم الراغبين في العودة، ويتم التنسيق تباعا مع وزارة الطيران وكافة الجهات المعنية.