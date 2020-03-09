وزير التعليم عن تأجيل الدراسة: «مش هنمشى بفكرة نقفل ونمشى»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة لديها غرفة أزمات منعقدة على مدار الساعة لمتابعة الأوضاع، مشيرًا إلى أن الشائعات في التعليم الأساسي بتأجيل الدراسة أكثر بكثير من التعليم العالي في الجامعات.وتابع وزير التربية والتعليم خلال مداخلة تليفزيونية: "للأسف كثير من جروبات السوشيال ميديا لم يقتصر دورها فقط على بث شائعات تعليق الدراسة بل امتد إلى تقسيم درجات "التيرم" وطريقة أداء الامتحان في حال تعليق الدراسة، وهذا غريب وانطلقت هاشتاجات تطالب بطريقة تقسيم درجات التيرم.وأضاف، أنه في حال تأجيل الدراسة لفترة زمنية معينة لأسباب موضوعية قررتها الدولة ككل من خلال وزارة الصحة والتعليم الأساسي والفني والأجهزة السيادية، لن يتم تصعيد طالب لمرحلة تعليمية جديدة إلا بعد استكمال دراسته لكافة المحتوى العلمي المطلوب منه، ولن يتم خصم درجات أو إلغاء امتحانات وغيره.وأشار إلى أنه لو تم تأجيل الدراسة شهر مثلًا سوف يتم زيادة العام الدراسي شهر أو سيحاسب الطالب على ذلك لكن مش هنمشي بفكرة "نقفل ونمشي".