رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مطروح تنفذ خطة لتطهير المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية

الإثنين 09/مارس/2020 - 10:18 م
مطروح
مطروح
ياسمين شعيب
طباعة
أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه في إطار عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية بدأت مديرية الصحة بالمحافظة في تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية بالمحافظة.

وقام فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة بالمحافظة برش وتطهير ديوان عام المحافظة وعدد من المدارس ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة.

وأصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توجيهات بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته وتوعية المواطنين والاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين باستمرار مع التوجيه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.

وشدد محافظ مطروح على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.
تطهير المصالح الحكومية
كورونا
المنشات الخدمية
تطهير المصالح الحكومية
كورونا
المنشات الخدمية

موضوعات متعلقة

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

«الصحة العالمية» تدعو لوقف الدراسة بجميع «دول كورونا»

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون معاشات القوات المسلحة

حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا للإنسان

الصور

image description

جامعة مطروح تحتفل بيوم الشهيد (فيديو)

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

الأكثر قراءة

رابط موقع دعم مصر.. تحديث بطاقة التموين 2020 ومتابعة تظلمات البطاقات الخضراء

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

الآن.. موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين الترقيات 2020 نظام إدارة كادر المعلم الجديد

مصادر: 4 إصابات جديدة بـ«كورونا».. وتعقيم فندق بجوار المطار

إنفوجراف

image description

خطوات الحصول على تصريح عمل (إنفوجراف)

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

4 وصفات طبيعية للتخلص من بثور الوجه

البرتقال يحمي من أمراض القلب

الصين تتبرع بـ20 مليون دولار لمكافحة «كورونا»

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

منوعات

بث مباشر.. القمر البدر العملاق يزين سماء مصر والوطن العربي

لقطات نادرة من جنازة الجنرال الذهبي في يوم الشهيد (فيديو)

ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد في إسبانيا هذا الأسبوع

سجل فورا.. موقع دعم مصر التمويني 2020 لإكمال بيانات البطاقات وتحديثها

مقالات الرأي
ماجد حبته
محاولة اغتيال حمدوك
سيد عبدالقادر
فيروسات ضد مصر
مؤمن المحمدي
«فامضوا» إلى ذكر الله
لواء.حمدى البطران
حقيقة لا يمكن إنكارها
المزيد

الثقافة

«انفراجة الباب»: استقرار الحالة الصحية للروائى محمد جبريل

عرض «المايسترو» على مسرح قصر ثقافة السلام

«الحماية المدنية وأعمال الإطفاء».. برنامج تدريبى بقصور الثقافة‬

«أهمية الحوار الثقافي للتواصل والبناء».. محاضرة بثقافة المنيا