مطروح تنفذ خطة لتطهير المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه في إطار عدد من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد وبناء على التعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية بدأت مديرية الصحة بالمحافظة في تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية والدينية بالمحافظة.وقام فريق التعقيم وطب الأمراض المتوطنة بالمحافظة برش وتطهير ديوان عام المحافظة وعدد من المدارس ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح الحكومية بالمحافظة.وأصدر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح توجيهات بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس بجميع القطاعات بالمحافظة وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته وتوعية المواطنين والاهتمام بالنظافة العامة وغسل اليدين باستمرار مع التوجيه بتوزيع ولصق منشورات التوعية بالفيروس بكافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها تجنبا للإصابة.وشدد محافظ مطروح على استمرار عمل غرفة عمليات المحافظة والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.