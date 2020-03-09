الكشف المجاني على 1380 مواطنا بقرية المريناب بمركز إدفو

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان قافلة طبية للكشف المجاني في قرية المريناب التابعة لمركز إدفو، حيث استمرت القافلة لمدة يومين، تحت أشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل الطبية بالمديرية.وأسفرت أعمال القوافل عن إجراء الكشف الطبي على عدد ١٣٨٠ مواطن، بالإضافة لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، وعقد ندوات تثقيف صحي لأكثر من ٣٨٩ سيدة بالمكان.وضمت القافلة عدة خدمات علاجية للمواطنين في عدد من التخصصات الطبية المختلفة، بالإضافة إلي صرف العلاج المناسب لكل حالة.وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة) لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية.