«كورونا» تؤجل حفلات تامر حسنى: «قرار سليم»

أعلن الفنان تامر حسني تأجيل حفلاته المقبلة خشية انتقال فيروس كورونا بسب التجمعات.وقال تامر، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر": "حرصًا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الإجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصًا على مصلحة الناس".أضاف: "تم تأجيل كافة الحفلات القادمة والمحددة في كل من شهر مارس وإبريل ٢٠٢٠".كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد قرر تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وسوف تتولى الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار.