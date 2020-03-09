رئيس الحركة الوطنية: يوم الشهيد عيد لكل المصريين

أكد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن يوم الشهيد هو عيد لكل المصريين، لإظهار كل معاني الحب والعرفان لكل من ضحوا بحياتهم في سبيل رفعة الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه.ووجه رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في بيان له اليوم، التحية والتقدير إلى كل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل الله وحماية تراب وأمن الوطن، مشيرا إلى قوله تعالى: «ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون».وأكد اللواء رؤوف السيد أن شهداء هذا الوطن العظيم خلدوا اسمهم بحروف من نور في صفحات التاريخ، الذي لن ينسى تضحياتهم بأرواحهم حتى نحيا اليوم في أمان واستقرار.وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن شهداء الوطن قدموا أرواحهم للحفاظ على مصر دولة قوية ولم يسمحوا بدمائهم الطاهرة بأي محاولات شق الصف الوطني.