وزير التعليم يكشف تفاصيل مكالمة رئيس الوزراء بشأن تأجيل الدراسة

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عقد الوزارة اجتماعًا في مجلس الوزراء مساء اليوم لتأجيل الدراسة، مشيرًا إلى أن الشائعة انطلقت من سوء استخدام السوشيال ميديا.وأضاف «شوقي» وزير التربية والتعليم خلال مداخلة تليفزيونية، أن الوزارة تعاني من الشائعات منذ ثلاثة أعوام وليس الآن فقط بسبب أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه هَاتَف رئيس الوزراء فقط منذ دقائق ولم يتطرق إلى فكرة التأجيل.وناشد وزير التربية والتعليم، الجماهير بالهدوء والتفكير بشكل منطقي بعيدًا عن شائعات السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن المناخ السائد لايساعد في اتخاذ القرار المناسب.