الرياح تعطل المرور بدمياط.. وطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

شهدت محافظة دمياط اليوم الاثنين، موجة من رياح شديدة، تسببت في تعطل حركة السير المروري نسبيا على الطريق الواصل بين مدينتي دمياط ودمياط الجديدة، بالإضافة إلى شوارع مركز فارسكور.ووجهت المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة بالمحافظة لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها البلاد خلال الفترة الحالية.وشهدت محافظة دمياط، منذ أيام موجة من رياح شديدة، وأعقبتها موجة من الأمطار الغزيرة تسببت في غرق الشوارع والميادين بالمحافظة وتعطيل حركة السير المروري نسبيا على الطرق.