المخرج حسني صالح: الأبنودي كتب تتر «بنت القبائل» قبل وفاته

قال المخرج الكبير حسني صالح، إن الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي كتب كلمات تتر مسلسل "بنت القبائل"، الذي يعرض حاليا بالتليفزيون، قبل وفاته مباشرة.وأضاف «صالح» خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن الأبنودي كتب له عدة أعمال لم يتم الانتهاء من كتابتها بعد مثل أشعار الجزء الثاني من مسلسل "حدائق الشيطان"، ومسلسل بعنوان "محال" ليوسف زيدان.وتابع: "عندنا عظماء في الكتابة لكن الأبنودي له طعم ونكهة خاصة".وعن نجاح مسلسل "بنت القبائل"، قال: "رغم النجاح الذي يحققه المسلسل، وباقي يومين فقط في تصوير المسلسل، إلا أنني في حالة قلق وتوتر من الجمهور، لأن حسابات الجمهور ضرورية جدا بالنسبة لي".