ضبط أسماك فاسدة فى دمياط

قال الدكتور إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بدمياط اليوم الاثنين، إن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية بقيادة الدكتور طارق يوسف أبوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، شنت حملة مكبرة بالتعاون مع مديرية التموين والصحة على مركز كفر سعد، وبمشاركة الدكتورة دينا طلعت والدكتورة رحاب سلامة الدكتورة ولاء عبد الرحمن.وأسفرت الحملة عن ضبط 60 كيلو جراما من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية و90 كيلو جراما من الفسيخ الفاسد، بالإضافة إلى ضبط 15 كيلو جراما من الدواجن مجهولة المصدر وكميات من المخلفات.وتحرر عن الحملة المحاضر اللازمة للمخالفين واخطرت النيابه العامة لمباشرة التحقيق.