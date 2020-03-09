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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العربي يدين محاولة اغتيال رئيس وزراء السودان

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:54 م
مشعل بن فهم السلمي
مشعل بن فهم السلمي
يسري أحمد
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أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بأشد العبارات، العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف موكب رئيس الوزراء بجمهورية السودان الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم، بمدينة الخرطوم، مُشدداً على أن العمل الإرهابي الجبان لن ينال من جهود حكومة السودان وعزيمة الشعب السوداني الشقيق في استكمال مسار العملية السياسية السلمية التي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في السودان.

وأعلن رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع جمهورية السودان ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية ولكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، وتعطيل مسار الانتقال السلمي للسلطة في جمهورية السودان.

وأكد رئيس البرلمان العربي مواصلة البرلمان العربي دعم جمهورية السودان للتغلب على تحديات المرحلة الانتقالية وصولاً إلى المرحلة الدائمة، تحقيقاً لتطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والاستقرار والعيش الكريم والتنمية والازدهار.

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