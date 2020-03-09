وزير التعليم يعلق على جدل تعليق الدراسة بسبب «كورونا»





وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد 55 حالة، وحالة وفاة واحدة لسائح ألماني يبلغ من العمر ستين عاما.

وقرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تجمعات كبيرة من المواطنين، حتى إشعار آخر، على أن تتولى الجهات المعنية تنفيذ القرار.

علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل المثار حول تعليق الدراسة خشية انتشار كورونا المستجد (كوفيد 19).وقال وزير التعليم، في تصريح عبر جروب «محبي الدكتور طارق شوقي» على تطبيق واتساب: «سوف نعلن رسميًا أي قرار يتعلق بالتعليم الأساسي والعالي عند الاستقرار عليه»، مضيفًا: «حتى الآن الأمور تسير بانتظام».