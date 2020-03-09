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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تجديد الثقة لوكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:45 م
أشرف صبحي
أشرف صبحي
حسام فهمي
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أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدة قرارات بشأن تجديد تعيين عدد من مديري العموم بديوان الوزارة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط، ووكيل الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وشمل القرار، تجديد الثقة، في الدكتور محمود أبو زهرة وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط.

يذكر أن الدكتور محمود أبو زهرة كان يشغل منصب مدير المدن الشبابية في محافظة بورسعيد، وتولى منصب مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

كما بدأ ابو زهرة في عدة ملفات على رأسها تطوير استاد دمياط الرياضي حيث بدأ تطويره بعد أن ظل مهجورا لعدة سنوات، وتدهورت حالة ملاعبه.

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