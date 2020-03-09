«انفراجة الباب»: استقرار الحالة الصحية للروائى محمد جبريل

كشف الشاعر والكاتب يسري حسّان تفاصيل الحالة الصحية للروائي الكبير محمد جبريل، بعد تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى لإنقاذ حياته.كتب يسري، عبر حسابه الشخصي بـ«فيسبوك»: «استقرت نسبيًا حالة الروائي الكبير محمد جبريل، وهو يرقد حاليًا بغرفة 303 بمستشفى دار الشفاء».وطالب عدد من الأدباء والمثقفين عبر صفحاتهم على «فيسبوك»، بتدخل الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة لنقل الروائي الكبير إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة أو أي جهة أخرى نظرًا لأن حالته لا تحتمل الانتظار.وقال الأدباء في رسالتهم: "انقذوا روائيًا كبيرًا ومحترمًا لا أحد ينكر أفضاله على الثقافة المصرية ولا على الأجيال الجديدة التى رعاها وقدمها ووقف إلى جوارها"، مؤكدين أن جبريل الذى أنفق كل أمواله على العلاج دون اللجوء إلى أى جهة أو مؤسسة، ليس باستطاعته الآن العلاج على نفقته الخاصة، فقد ظل أكثر من عشر سنوات، متعففًا عن طلب العلاج من أى جهة، وجاء الآن دور الدولة لإنقاذ كاتب كبير له أفضال كثيرة على المئات من أدباء مصر ماديًا ومعنويًا.وتدخلت وزيرة الثقافة، فور علمها بنبأ تعرض محمد جبريل لأزمة صحية شديدة وتواصلت مع أسرته، للحصول على التقرير الطبي الخاص بحالة الروائي للتحرك، والتواصل مع مستشفيات القوات المسلحة لمعرفة المستشفى التي يوجد بها تخصص حالته.ومحمد جبريل، روائي وقاص مصري ولد بمحافظة الإسكندرية في 17 فبراير 1938، وتجاوزت مؤلفاته 50 مؤلفًا، وكان والده محاسبًا ومترجمًا في نفس الوقت وله مكتبته الخاصة، وقد استفاد جبريل الصغير من مكتبة أبيه في قراءاته الأولى والتي يعتبرها، أي المكتبة، سببًا رئيسًا في حبه للأدب.بدأ جبريل حياته العملية سنة 1959 محررًا بصحيفة الجمهورية مع الراحل رشدي صالح، ثم عمل بعد ذلك بجريدة المساء، عمل في الفترة من يناير 1967 إلى يوليو 1968 مديرًا لتحرير مجلة "الإصلاح الاجتماعي" الشهرية، وكانت تعني بالقضايا الثقافية.عمل خبيرا بالمركز العربي للدراسات الإعلامية للسكان والتنمية والتعمير، ورئيسًا لتحرير جريدة الوطن بسلطنة عمان (9 سنوات). ويعمل الآن، رئيسًا للقسم الثقافي بصحيفة المساء، وتبنّت الناشرة فدوى البستاني نشر أعماله الأدبية إيمانًا منها بعالمية الرجل، حيث بلغت الكتب المنشورة عن محمد جبريل وأدبه (13) كتابًا.ونشرت بعض قصصه القصيرة في ملحق الجمعة الأدبي بصحيفة الأهرام، كما درست أعماله في جامعات السربون ولبنان والجزائر.محمد جبريل متزوج من الكاتبة والناقدة زينب العسّال وله من زوجته الأولى أمل ووليد، ورشّحه بعض المثقفين المصريين لنيل جائزة نوبل في الأدب، نظرًا لباعه الكبير في سوق الثقافة الذي أخرج له مجموعة قصصية منها: تلك اللحظة (1970)، انعكاسات الأيام العصيبة (1981) ترجمت بعض قصصها إلى الفرنسية، هل (1987)، حكايات وهوامش من حياة المبتلي (1996)، سوق العيد (1997)، انفراجة الباب (1997)، حارة اليهود (1999)، رسالة السهم الذي لا يخطيء (2000)، ما لا نراه (2006) وعدة روايات أبرزها: الأسوار (1972)، إمام آخر الزمان (1984)، من أوراق أبو الطيب المتنبي (1988)، قاضي البهار ينزل البحر (1989)، الصهبة (1990)، قلعة الجبل (1991)، النظر إلى أسفل (1992)،الخليج (1993)، اعترافات سيد القرية (1994)، زهرة الصباح (1995)، الشاطيء الآخر (1996)، صيد العصاري (2004)، حكايات الفصول الأربعة (2004)، غواية الإسكندر (2005)، رجال الظل 2005، مواسم للحنين (2006)، كوب شاي بالحليب (2007)، المدينة المحرمة (2007)، البحر أمامها (2007)، أهل البحر (1) (2007)، أهل البحر (2) (2008)، وديليت (2013)، إضافة إلى العديد من المؤلفات التي مدّ بها المكتبة العربية.