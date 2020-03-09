حبس عاطلين بتهمة سرقة مخزن لعب أطفال فى المرج

أمرت نيابة المرج، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لسرقتهما مخزن لعب أطفال بمنطقة المرج.وأقر المتهمان علاء م، شريف ع، عاطلين، بارتكابهما واقعة سرقة مخزن لعب أطفال بهدف بيعها في الأسواق.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج من ن.ع يفيد بسرقة مخزن لعب أطفال وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين، وبسؤالهما أقرا بارتكاب واقعة السرقة وأرشدا عن مكان ما تبقى من المسروقات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.