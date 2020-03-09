أحمد أمين: نفسى الشغل ميتعطلش بسبب «كورونا»

عبر الفنان أحمد أمين عن أمنيته في أن تنتهي أزمة فيروس كورونا دون أن تسبب في تعطل الأعمال.وقال أمين في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "نفسي الشغل ميتعطلش بسبب كورونا.. عايز الدنيا تمشي.. ونفسي ربنا يسترها على بلادنا وولادنا ويبعد عنا المرض والجهل والضرر".من ناحية أخرى، يواصل أحمد أمين، والمخرج عمرو سلامة تصوير مسلسل "ما وراء الطبيعة"، في موقعي تصوير مختلفين داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وانتهى من بناء ديكورات داخل منطقتي شارع مصدق، وجاردن سيتي، استعدادًا للتصوير بهما خلال الأيام المقبلة.المسلسل مأخوذ عن السلسلة التي تحمل الاسم ذاته للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي حققت مبيعات تجاوزت 15 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم، وهو أول عمل من إنتاج نيتفلكس في الدراما المصرية.