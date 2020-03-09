تكليف ماجد راضى بتسيير أعمال «أوقاف السويس»

قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تكليف الشيخ ماجد راضي فرج شويبة مدير إدارة شرم الشيخ بجنوب سيناء بتسيير أعمال مدير وزارة الأوقاف بالسويس.وكانت وزارة الأوقاف، نعت الشيخ محمد محمود العجمي مدير مديرية أوقاف السويس، والشيخ هاني محمد أحمد إسماعيل وكيل مديرية أوقاف الشرقية السابق، اللذين لقى الله (عز وجل)، أول أمس، إثر تعرضهما لحادث سير في طريقهما من السويس إلى أسيوط.