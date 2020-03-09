«الحماية المدنية وأعمال الإطفاء».. برنامج تدريبى بقصور الثقافة‬

‫استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات البرنامج التدريبي «الحماية المدنية وأعمال الإطفاء» لثمانية متدربين من العاملين بفرع ثقافة الدقهلية وقصر ثقافة المنصورة والمنفذ بمقر مبنى الحماية المدنية.وتم اليوم تدريب المشاركين على الآلية الصحيحة للتعامل في حالة حدوث طارئ وتطبيق ذلك عمليا من خلال تنفيذ محاكاة لعملية إخماد الحرائق ومواجهتها والتعليمات الواجب اتباعها أثناء حدوثها وطرق طلب النجدة أو فرق الطوارئ هدفت التجربة إلى إجراء محاكاة حقيقية لمكافحة الحرائق وإخلاء الأفراد فى حالات الطوارئ بعد تدريب المشاركين على الإخلاء السريع للمباني حال حدوث حرائق أو أزمات.يأتي ذلك في إطار رفع درجة الاستعداد في مواجهة الطوارئ المحتملة برفع الوعي لمواجهة الموقف بهدوء وتصرف سليم والخروج بشكل آمن ومنع التدافع والحفاظ على الأرواح والمنشآت لتحقيق أقصى قدر من الأمان ورفع الوعي المجتمعي.