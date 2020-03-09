«كورونا» يؤجل التحقيق مع زوج نانسي عجرم

كشف المحامي أشرف الموسوي، أحد المتابعين القانونيين لقضية الطبيب فادي الهاشم، زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، عن تأجيل التحقيقات معه والتي كانت مقررة غدًا الثلاثاء 10 مارس.وكشف «الموسوي» خلال تصريحاته لبرنامج «et بالعربي» أن جلسة التحقيق المقررة يوم غدًا صباحًا مؤجلة حُكمًا بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.وأضاف: «من الطبيعي أن تُحدّد جلسة قادمة لاستكمال التحقيقات أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وإجراء ما يراه مناسبًا لختم التحقيق».يذكر أن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان، قد قرر تأجيل جلسة التحقيق مع فادي الهاشم، إلى 10 مارس، للاستماع إلى إفادات العاملين في عيادة الهاشم إضافة إلى شقيقه، حول قضية قتله للشاب محمد الموسى بعد تسلله لمنزله.وأصدر القاضي نقولا منصور، قراره بعد تزويد التحقيق بحركة الاتصالات العائدة للقتيل السوري محمد الموسى، وتبين أنه أجرى اتصالات عدة بعيادة فادي الهاشم.وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أعطت إشارة بختم التحقيق الأولي، ثم ادعت على الهاشم بجناية القتل القصدي استنادا للمادة 547 من قانون العقوبات، وأحالت الملف إلى القاضي منصور.