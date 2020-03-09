ارتفاع حالات الوفاة فى إسبانيا بسبب كورونا لـ28 شخصًا
الإثنين 09/مارس/2020 - 09:18 م
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لقي شخصان مصرعهما في إسبانيا من جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت وزارة الصحة في إقليم "كتالونيا" الإسباني - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الإثنين، وقوع حالتي الوفاة لرجل (97 عامًا) وامرأة (88 عامًا)، لترتفع حصيلة حالات الوفاة ذات الصلة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28 شخصًا.
وأكدت وزارة الصحة في إقليم "كتالونيا" الإسباني - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الإثنين، وقوع حالتي الوفاة لرجل (97 عامًا) وامرأة (88 عامًا)، لترتفع حصيلة حالات الوفاة ذات الصلة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28 شخصًا.