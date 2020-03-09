ارتفاع حالات الوفاة فى إسبانيا بسبب كورونا لـ28 شخصًا

لقي شخصان مصرعهما في إسبانيا من جراء إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.وأكدت وزارة الصحة في إقليم "كتالونيا" الإسباني - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الإثنين، وقوع حالتي الوفاة لرجل (97 عامًا) وامرأة (88 عامًا)، لترتفع حصيلة حالات الوفاة ذات الصلة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 28 شخصًا.