محمد القصبي يكتب: هل يثبت أعضاء اتحاد الكتاب أنني مغرض؟!

دومًا يردد مثقفونا هذا القول المأثور: المثقف ضمير أمته.ودومًا أضيف: ورأس حكمتها..نعم.. لا تستقيم خطى أمة على طريق النهضة إلا إذا كان مثقفوها ضميرها اليقظ ورأس حكمتها.أهذا حال المثقف المصري الآن.. ضمير مصر ورأس حكمتها؟الجمعة 20 مارس الحالي.. يفترض أن يحتشد أعضاء اتحاد كتاب مصر في بيتهم.. ١١ حسن صبري.. لإصلاح ما يراه العديد منهم اعوجاجا في إدارة شؤون البيت.فهل يحتشدون..؟للأسف.. واقع تجارب الجمعيات العمومية السابقة.. لايمر في دواخلي كمواطن بسيط إحساسا بالتفاؤل.. لا شيء من تجارب الماضي القريب يحفزني لأن أجيب: نعم.. سيحتشدون لاختيار مجلس إدارة يليق - انتماءً ووعيًا وقلمًا- باتحاد كتاب مصر.. أعرق مفرخة عبر الكوكب للمعرفة.. للفكر.. للابداع.بل دومًا كنا نلحظ - ومازلنا- أن لا شيء في دواخل الكثيرين من أعضاء الاتحاد سوى اليأس أو اللامبالاة.. فإن كان ثمة رفض لأحوال الاتحاد.. فلا يتجاوز بعض المرار الذي يطفح –فقط - في المجالس الخاصة، بعد التأكد ربما من إغلاق الأبواب والنوافذ وأيضًا الموبايلات حتى لا تتسرب كلمة واحدة إلى الخارج!!جداول عضوية اتحاد كتاب مصر تضم حوالي 3800 كاتبًا.. فإن حذفنا زملائنا الذين رحلوا عن دنيانا.. فالعدد يقترب من 2000 عضو.في الجمعيات العمومية-إن كان الهدف انتخابات- فلا يزيد عدد المتواجدين في حسن صبري عن ٣٠٠.. ومرات كثيرة كانوا دون ذلك.. المعدل في أحسن الأحوال لا يزيد عن 15%.معظمهم شلل هذا الفريق أو ذاك من المتصارعين.وآخر جمعيتين عموميتين شاركت فيهما كان الحضور على ما أذكر دون الـ٨٠ عضوا.. وفي كل مرة كان المستفيدون يكابدون في الاجتهاد لإثبات شرعية الانعقاد!!أهذا فقط مايلقي بظلال قاتمة على دور المثقف في النهوض ببيته؟كثير من المرشحين في انتخابات اتحاد الكتاب يراهنون في نجاحهم على تقسيمة التخلف المقيتة.. صعايدة وبحاروة!! مثقفو مصر يسيرون أمورهم الخاصة -وما ترشيحهم ونجاحهم إلا أمرٌ خاص -على ثقافة الجلد..القبيلة..المنشأ..ابن بلدي..وِلْد العم !!!"بالمناسبة..نقابة الصحفيين – بيت آخر من بيوت مثقفي مصر – تدار فيها الانتخابات أيضا تحت الشعار غير المعلن..صعايدة وبحاروة ".فإن كانت ربوبية بيوت المثقفين تتحقق عبر مستنقع التخلف هذا.. فضحك على الذقون أن نصيح من فوق المنصات: المثقف ضمير أمته ورأس حكمتها!!كيف يكون ضمير الأمة اليقظ وهو يسعى إلى أن يكون رب بيته بضمير ميت وعقل تسيره ثقافة الجلد ؟!!!وأحيانًا يستخدم المتصارعون وسائل قانونية أو حتى غير قانونية لإقصاء الخصوم كما حدث الآن مع محاولة استبعاد الأمير أباظة من كشوف المرشحين بلعبة مثيرة للضحك..للاشمئزاز.."حكاية تذكرني بقصة تنصيب الملك الراحل فاروق على عرش مصر..باعتباره بلغ سن الرشد..فاحتج البعض أنه مازال دون الثامنة عشرة -سن الرشد- بسبعة شهور،فاستعانت الملكة نازلي،والدة فاروق بالشيخ المرغني الذي أفتى بأن العمر ينبغي أن يحسب بالتقويم الهجري..وبالحسبة هذه أثبتوا أن فاروق بلغ بالفعل سن الرشد وأصبح رجلا..لم يعد في حاجة إلى مجلس وصاية..!!وهل يشق على قرون استشعار حتى السايس الأمي في شارع حسن صبري رصد هذا.. أن الكثير من المرشحين في انتخابات اتحاد الكتاب ليسوا في الحقيقة مؤرقين بهموم الثقافة والمثقفين..إنما يهدفون من وراء اقتناص الكرسي لمسة وجاهة تضفي على ديكورهم الشخصي بعضًا من الأناقة الاجتماعية..دبوس ذهبي يلمع في رابطة العنق..أليس عضوًا في مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر.. الاتحاد الأبرز في العالم العربي وأفريقيا. وربما رئيس إحدى لجانه..وربما نائب الرئيس أو السكرتير العام أو أمين الصندوق..وماذا يمنع أن يكون الرئيس ذاته طالما مفتاح النجاح تقسيمة صعايدة وبحاروة..!!! ليصبح صوت بهية في المنتديات العربية والعالمية..ولا يهم إن كان وعيه..منتجه الأدبي..مرجعيته المعرفية..عمقه الفكري.. يؤهله لأداء رسالته تلك أم لا..فمثله لايهدر وقته في تعميق وعي أو معرفة أو تجويد ما يكتب..مثله يجيش كل سلندراته الأربعة فقط.. لاقتناص الكرسي..المهم أن يكون موجودًا..في المركز!هذا حال بعض المثقفين مع بيتهم...عشرات يتنافسون لاقتناص مايؤكدون به ذاتهم حتى لو تضارب طموحهم الشخصي هذا مع رسالة الاتحاد..في المقابل آلاف اختاروا المقاطعة..مقاطعة مايجري في بيتهم..يأسًا او عدم اهتمام..أو غياب وعي..فإن كان المثقف يخفق في أن يكون ضمير بيته..خير ممثل لعائلته في ١١ حسن صبري أمام المجتمع..فكيف نطالبه بأن يكون ضمير ١٠٠ مليون مصري ورأس حكمتهم..؟!!!هل تطفح سطوري بالتشاؤم غير المبرر..بالضغينة..؟!!!أتمنى هذا..أتمنى أن يؤكد كتاب مصر كم أنا مخطيء..كم أنا مغرض..أتمنى أن يحتشدوا عن بكرة أبيهم الجمعة 20 مارس في ١١ حسن صبري لاختيار الأكثر انتماء ووعيا ونقاء –وهؤلاء ليسوا بقلة بين المرشحين -لإدارة بيتهم.فإن نجحوا في البرهنة على أن تشاؤمي لامبرر له..بل يصدر من نفس مغرضة؟ إن نجحوا في هذا.. فهي خطوة مهمة في رحلة الألف ميل الشاقة ليبرهنوا على أنهم بالفعل ضمير الأمة كلها، بل ورأس حكمتها..ليس بالكلمة فقط..إنما أيضا بالسلوك..ذلك أن مكان المثقفين..خاصة في تلك الفترة العصيبة التي تجتازها الدولة المصرية..ليس فوق منصات القاعات المغلقة كما يظنون..بل في الشارع..فحين نغادر القاعات الفخمة إلى الشارع..بل ونستبدل الميكروفونات بالمقشات..حين نتوجه إلى القرى والنجوع في قوافل..وكل يمسك بمقشة ونزيل القبح من على وجه مصر التي تحولت إلى أكبر مقلب زبالة على الكوكب..حين نخوض جهادًا مقدسًا ضد الدجالين والمشعوذين الذين يهدر المصريون على مباخرهم مايقرب من 30 مليار جنيه سنويا..حين نتصدى بقوة لجبروت ثقافة الذكورة التي تحرم 58% من نسائنا من ميراثهن الشرعي..حين نتكاتف مع مشايخنا المستنيرين لتطهير تراثنا الديني من الخرافات المميتة للعقل وللتفكير العلمي والتي يروج لها مشايخ الجاهلية..حين نتكاتف مع وزارات مثل الثقافة والتعليم والأوقاف والشباب لتأجيج شهوة التساؤل..شهوة المعرفة التي خمدت منذ عقود أمام شعارات سمعًا وطاعة..إن سعينا إلى كل هذا وغيره.. نخصب روح المئة مليون مصري بالوعي.. بالانتماء الحقيقي..بالجمالحينها نقدم للعالم صورة أرقى وأفضل –ولاأبالغ- مما ظنه أنطونيو جرامشي عن المثقف العضوي..حينها يكون المثقف المصري بالفعل ضمير أمته ورأس حكمتها..المهم أن ننجح الآن في هذا الاختبار" الصغير" حين نتجيش جميعًا يوم 20 مارس في حسن صبري لإعادة هيكلة بيتنا.. ليكون كما ينبغي أن يكون..المركز الرئيسي في المحروسة لإشعاع ثقافة الوعي..الانتماء الحقيقي للوطن..السلوكومنه ننطلق - ولا أبالغ- بمقشاتنا..أقلامنا.. ننظف الشوارع من القمامة ونطهر العقول من الجهل.البداية إذن 20 مارس.. من حسن صبري.