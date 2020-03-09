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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدّاد «كورونا» يرفع الإصابات فى لبنان لـ41

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:12 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلنت لبنان، الإثنين، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) إلى 41.

وذكرت مستشفى رفيق الحريري الجامعي المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، في تقريره اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، أن العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية هو 122، جاءت 113 سلبية فيما جاءت النتائج الإيجابية لدى 9.

أضاف التقرير، أن العدد الإجمالي للحالات التي شخّصت بمختبرات المستشفى بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بلغ 41 إصابة، كما أن وضع المصابين بكورونا مستقر عدا 4 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل.

وقرر مجلس النواب اللبناني اليوم، تأجيل اجتماعات اللجان على اختلافها لمدة أسبوع من تاريخه، وإغلاق مبنى مكاتب النواب لمدة أسبوع بنية إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى.

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط، الخطوط الجوية اللبنانية- تعليق رحلاتها موقتًا من وإلى السعودية ودولتي الكويت وقطر حتى إشعار آخر.

وتم الكشف عن أولى الإصابات بفيروس كورونا في لبنان في 21 فبراير الماضي، وهي سيدة كانت آتية على متن طائرة من مدينة قم في إيران.

ويشهد مطار رفيق الحريري في بيروت، إجراءات استثنائية للوقاية من الأمراض عبر تركيب 22 جهازًا حديثًا على جميع الممرات المتحركة والسلالم الكهربائية في المطار، لتعقيمها تلقائيًا وبشكل دائم.

وأغلقت المؤسسات التربوية والجامعات أبوابها حتى صباح يوم الإثنين 16 مارس الحالي.

وتقرر حظر النقل جوًا وبرًا وبحرًا، لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيًا لفيروس كورونا، وهي الصين، وكوريا الجنوبية، وإيران، وإيطاليا.

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