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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حملات توعية وإجراءات احترازية لمواجهة كورونا بدمياط

الإثنين 09/مارس/2020 - 09:09 م
حملات توعية
حملات توعية
حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والأمراض المعدية والفيروسية خلال اجتماعها اليوم مع الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة والسيد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسام عبدالغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي ومديرى إدارتي المتابعة والتفتيش المالى والإدارى بالديوان العام.

ووجهت المحافظ فى مستهل الاجتماع على تكثيف حملات التوعية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في جميع المدارس والمؤسسات وأماكن التجمعات والمساجد والكنائس، لنشر الوعى بين المواطنين لتجنب العدوى والتعرف على أعراض المرض المستجد بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وكيفية التعامل في حال ظهور أى حالات مشتبه في إصابتها، مؤكدة الاهتمام بأعمال النظافة وتعقيم جميع المدارس بمختلف المناطق بصفة دورية وتوفير مطهرات والتأكد من وجود الزائرات الصحيات بكل مدرسة.

وتناشد محافظ دمياط المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات حول ظهور حالات مصابة بفيروس كورونا بعدد من المدارس.. لافتة إلى أنه سيتم الإعلان بمنتهى الشفافية فى حال وقوع إصابات، مؤكدة أنه يتم متابعة الموقف الخاص بتلك الإجراءات على مدار اليوم، فضلا عن فرق المتابعة التي تجوب كافة المدارس؛ للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات منوهة إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي لمواجهة أى مستجدات وفقًا للخطة الموضوعة في هذا الشأن.
حملات توعية
حملات توعية
حملات توعية
حملات توعية
حملات توعية
حملات توعية

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