تامر أمين يطالب بمعاقبة مروجى شائعات كورونا فى مصر

طالب الإعلامي تامر أمين، بتطبيق أقصى عقوبة على مروجي الشائعات حول فيروس كورونا وانتشاره في مصر، مؤكدًا أننا نعيش في زمن التوترات ولا يجوز فيه أي هزار.وقال «أمين» خلال حلقة برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: «هذه الشائعات تتسبب في حالة إرهاب نفسي وتضر اقتصاد مصر، لأنه مع انتشار هذه الأخبار تنهار السياحة والجنيه المصري».وأكد أنه لابد من اتخاذ إجراءات صارمة مع كل مثيري الشائعات والأكاذيب المتعمدة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.