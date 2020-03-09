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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فرض حجر صحى 14 يومًا على القادمين لإسرائيل

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:59 م
نتنياهو
نتنياهو
وسام عطية
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أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، فرض الحجر الصحي أسبوعين على كل شخص يصل إلى إسرائيل بهدف تجنب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وقال نتنياهو في شريط مصوّر بثّ على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد يوم من المباحثات الصعبة، اتخذنا قرار وضع جميع من يصلون إلى إسرائيل من الخارج في الحجر الصحي طوال 14 يومًا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا إلى 39 حالة، بعد تسجيل 14 إصابة جديدة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي، بأن أحد المصابين من مؤسسة نجمة داوود (الفرع المحلي للصليب الأحمر)، أما الحالات الأخرى فلأشخاص عادوا من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والنمسا.

وبينما يتخوف الإسرائيليون من تحول تفشي المرض في إسرائيل إلى جائحة (وباء واسع الانتشار)، لا سيما مع اقتراب عطلة عيد المساخر، وتقول الشرطة إن عددا من الأفراد يخرقون عمدا تدابير الحجر الصحي الخاص بوزارة الصحة، وهو ما يزيد من فرص انتشار الفيروس.

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