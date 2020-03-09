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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز عن شائعات كورونا: نحن بارعون فى الإضرار بأنفسنا

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:53 م
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن منظمة الصحة العالمية، صرحت بأن إجراءات بعض الدول ضد مصر بسبب كورونا جاءت نتيجة للشائعات التي تنتشر في مصر ولا صحة لها، معلقا: "نحن بارعون في الإضرار بأنفسنا".

وأضاف، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، أن بعض الدول اتخذت قرارات بسبب الشائعات المنتشرة عبر صفحات السوشيال ميديا.

وتابع: "كل يوم وزيرة الصحة تتكلم والمتحدث باسم الوزارة وتخرج البيانات، لكن الشائعات شوشرت على البيانات اللي كانت بتطلع، وللأسف مصر كان فيها حالة من استعجال القضاء".

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