«قومي المرأة» يستكمل فعاليات برنامج «مصر.. أرض المحبة والسلام»

استكمل المجلس القومي للمرأة لليوم الثاني على التوالى، فعاليات برنامج "مصر.. أرض المحبة والسلام" بالمحافظات الحدودية، حيث تم تنفيذ فعاليات الدورة التدريبية بعنوان (تعزيز قيم المواطنة والمساواة للمرأة)، والذي ينظمها المجلس بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، وذلك بمحافظة الوادى الجديد وتمتد فعالياتها على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة ٥٠ متدربة.وتم خلال التدريب تقسيم المتدربات على مجموعتين بالتوازي، حيث تعمل المجموعة الأولى على ورش الحرف اليدوية، فيما تتلقى المجموعة الأخرى المحاضرات النظرية.وقد بدأت المجموعة الأولى بمحاضرة بعنوان "ريادة الأعمال للمرأة " ألقاها الأستاذ أحمد عبد الخالق سلطان مدير جهاز بناء وتنمية القرية بالوادى الجديد وتحدث عن كيفية بدء مشروع باحترافية، وتحليل المشكلات، وتطوير فكرة المشروع، ثم ورش الحرف اليدوية مثل استخدام الجلود والخرز وغيرها.فيما بدأت المجموعة الثانية بورش الحرف اليدوية والتى تشمل تعليم صناعة الحقائب من الجلود وأعمال الخرز وغيرها.كما تضمن اليوم محاضرة نظرية حول "فن التحفيز الذاتى" ألقاها الأستاذ صلاح نافع مدير عام إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالوادى الجديد وتحدث عن كيفية التحكم في المؤثرات الداخلية والخارجية.