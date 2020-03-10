حظك اليوم.. برج القوس الثلاثاء 10 مارس 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيَا: وجود القمر في العذراء في مواجهة برجك يحمل إليك أجواء هادئة ومرضية، تتحدث عن مشاكل تعود للظهور في حياتك، وتحتاج إلى جهود لإيجاد الحلول قبل تفاقمها.عاطفيًا: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودة.صحيًا: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعًا.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.