حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 10 مارس 2020

قدمت خبيرة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:مهنيًا: يُخيّم مناخ من الثقة والانسجام تحت تأثير القمر من العذراء الصديق وكأنّك قطعت سباقًا طويلًا ومضنيًا، تتابع التقدّم متخطّيًا بعض العثرات الطارئة.عاطفيًا: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة.صحيًا: انتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.