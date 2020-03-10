حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 10 مارس 2020

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:برج الحملمهنيًا: يوم جيد يجعلك تفتتح دورة إيجابية على الصعيد المهني، بحيث تعيد النظر في فرصة سابقة فوّتها ربما أو بعلاقة انتهت وتريد أن تحلّلها.عاطفيًا: الكلام وحده لا يكفي عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب، لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك.صحيًا: تتماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي ألم بك وألزمك الفراش فترة لا بأس بها.برج الثورمهنيًا: يكون هذا اليوم منطلقًا لمسيرة أخرى متميّزة تحت تأثير القمر من العذراء الصديق الذي تتيح أمامك فرصًا مهنية استثنائية.عاطفيًا: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيب، ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنه له.صحيًا: كن صادقًا مع نفسك، ونفذ كل ما هو مطلوب منك لتحصل على النتائج المتوخاة من الحمية.برج الجوزاءمهنيًا: قد يثير هذا اليوم بعض الحساسيات ويجعلك متأففًا بعض الشيء، لكن ذلك لن يسبب لك مشاكل مع الزملاء.عاطفيًا: اعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك، صارحه بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتًا.صحيًا: فكر في مستقبلك إذا تدهورت صحتك بشكل سريع، الأمر مطروح جديًا.برج السرطانمهنيًا: قد تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحًا بارزًا، كن حاسمًا في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد.عاطفيًا: لن تجد صعوبة في الوصول إلى قلب الحبيب، تشعر بالسعادة لمصارحتك إياه بحقيقة مشاعرك.صحيًا: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه، افعل اللازم.برج الأسدمهنيًا: تتاح لك فرص مالية ضخمة وتبدأ مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر الإقدام على خطوة جديدة أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي.عاطفيًا: عليك مواكبة الشريك خطوة خطوة، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح.صحيًا: لا تنغمس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول المشروبات الروحيّة.برج العذراءمهنيًا: وجود المربع الفلكي بين القمر من برجك والشمس من الحوت يبشران بيوم من النجاح والمصالحات والتطور، وقد تلمس ذلك بسرعة وتنجز مهمة وتقوم بتجربة ناجحة.عاطفيًا: يولد حب جديد في هذه الأثناء، وتكون مستعدًا وتقرر هذه المرة الارتباط بسرعة وللمرة الأخيرة.صحيًا: عالج مشكلاتك المهنية في العمل، ومشكلاتك الصحية بممارسة الرياضة.برج الميزانمهنيًا: يوم متطلب ومتقلب تحت تاثير القمر من العذراء يسبب لك مسألة عائلية طارئة أو قد تفاجأ بعطل منزلي أو بتدهور صحي لأحد أفراد العائلة.عاطفيًا: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.صحيًا: أنت أقوى من أن تتغلب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات.برج العقربمهنيًا: يُخيّم مناخ من الثقة والانسجام تحت تأثير القمر من العذراء الصديق وكأنّك قطعت سباقًا طويلًا ومضنيًا، تتابع التقدّم متخطّيًا بعض العثرات الطارئة.عاطفيًا: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة.صحيًا: انتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات.برج القوسمهنيًا: وجود القمر في العذراء في مواجهة برجك يحمل إليك أجواء هادئة ومرضية، تتحدث عن مشاكل تعود للظهور في حياتك، وتحتاج إلى جهود لإيجاد الحلول قبل تفاقمها.عاطفيًا: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودةصحيًا: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعًا.برج الجديمهنيًا: بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض والعراقيل في دربك. عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح.عاطفيًا: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد، ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة.صحيًا: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة، العلاج الناجح هو المشي.برج الدلومهنيًا: أحد الزملاء يحمل إليك أخبارًا سارّة تنتظرها منذ مدة طويلة، وهذا ما ينعكس إيجابًا على مستقبلك العملي.عاطفيًا: غرام من نوع آخر هذا اليوم وتعبّر عن مشاعرك بطربقة رائعة، تحتفل بمناسبة وتفرح بها جدًا.صحيًا: رشاقتك تكون محط أنظار الجميع، بعدما برهنت لهم ذلك ممارستك الرياضة يوميًا.برج الحوتمهنيًا: قد تثار هذا اليوم مسألة مهنية أو عائلية دقيقة، ما يستدعي الاتزان والبحث عن الحلول بروية ولا انفعالات.عاطفيًا: التضحية مطلوبة بشدة في بعض الأحيان، لكن عدم التفريط في الحقوق ضروري.صحيًا: توقّ قدر المستطاع التعرض للبرد الشديد وما ينتج منه من زكام ومضاعفات.