حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 10 مارس 2020
الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:44 ص
نور أيمنطباعة
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:
برج الحمل
مهنيًا: يوم جيد يجعلك تفتتح دورة إيجابية على الصعيد المهني، بحيث تعيد النظر في فرصة سابقة فوّتها ربما أو بعلاقة انتهت وتريد أن تحلّلها.
عاطفيًا: الكلام وحده لا يكفي عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب، لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك.
صحيًا: تتماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي ألم بك وألزمك الفراش فترة لا بأس بها.
برج الثور
مهنيًا: يكون هذا اليوم منطلقًا لمسيرة أخرى متميّزة تحت تأثير القمر من العذراء الصديق الذي تتيح أمامك فرصًا مهنية استثنائية.
عاطفيًا: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيب، ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنه له.
صحيًا: كن صادقًا مع نفسك، ونفذ كل ما هو مطلوب منك لتحصل على النتائج المتوخاة من الحمية.
برج الجوزاء
مهنيًا: قد يثير هذا اليوم بعض الحساسيات ويجعلك متأففًا بعض الشيء، لكن ذلك لن يسبب لك مشاكل مع الزملاء.
عاطفيًا: اعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك، صارحه بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتًا.
صحيًا: فكر في مستقبلك إذا تدهورت صحتك بشكل سريع، الأمر مطروح جديًا.
برج السرطان
مهنيًا: قد تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحًا بارزًا، كن حاسمًا في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد.
عاطفيًا: لن تجد صعوبة في الوصول إلى قلب الحبيب، تشعر بالسعادة لمصارحتك إياه بحقيقة مشاعرك.
صحيًا: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه، افعل اللازم.
برج الأسد
مهنيًا: تتاح لك فرص مالية ضخمة وتبدأ مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر الإقدام على خطوة جديدة أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي.
عاطفيًا: عليك مواكبة الشريك خطوة خطوة، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح.
صحيًا: لا تنغمس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول المشروبات الروحيّة.
برج العذراء
مهنيًا: وجود المربع الفلكي بين القمر من برجك والشمس من الحوت يبشران بيوم من النجاح والمصالحات والتطور، وقد تلمس ذلك بسرعة وتنجز مهمة وتقوم بتجربة ناجحة.
عاطفيًا: يولد حب جديد في هذه الأثناء، وتكون مستعدًا وتقرر هذه المرة الارتباط بسرعة وللمرة الأخيرة.
صحيًا: عالج مشكلاتك المهنية في العمل، ومشكلاتك الصحية بممارسة الرياضة.
برج الميزان
مهنيًا: يوم متطلب ومتقلب تحت تاثير القمر من العذراء يسبب لك مسألة عائلية طارئة أو قد تفاجأ بعطل منزلي أو بتدهور صحي لأحد أفراد العائلة.
عاطفيًا: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.
صحيًا: أنت أقوى من أن تتغلب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات.
برج العقرب
مهنيًا: يُخيّم مناخ من الثقة والانسجام تحت تأثير القمر من العذراء الصديق وكأنّك قطعت سباقًا طويلًا ومضنيًا، تتابع التقدّم متخطّيًا بعض العثرات الطارئة.
عاطفيًا: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة.
صحيًا: انتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات.
برج القوس
مهنيًا: وجود القمر في العذراء في مواجهة برجك يحمل إليك أجواء هادئة ومرضية، تتحدث عن مشاكل تعود للظهور في حياتك، وتحتاج إلى جهود لإيجاد الحلول قبل تفاقمها.
عاطفيًا: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودة
صحيًا: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعًا.
برج الجدي
مهنيًا: بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض والعراقيل في دربك. عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح.
عاطفيًا: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد، ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة.
صحيًا: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة، العلاج الناجح هو المشي.
برج الدلو
مهنيًا: أحد الزملاء يحمل إليك أخبارًا سارّة تنتظرها منذ مدة طويلة، وهذا ما ينعكس إيجابًا على مستقبلك العملي.
عاطفيًا: غرام من نوع آخر هذا اليوم وتعبّر عن مشاعرك بطربقة رائعة، تحتفل بمناسبة وتفرح بها جدًا.
صحيًا: رشاقتك تكون محط أنظار الجميع، بعدما برهنت لهم ذلك ممارستك الرياضة يوميًا.
برج الحوت
مهنيًا: قد تثار هذا اليوم مسألة مهنية أو عائلية دقيقة، ما يستدعي الاتزان والبحث عن الحلول بروية ولا انفعالات.
عاطفيًا: التضحية مطلوبة بشدة في بعض الأحيان، لكن عدم التفريط في الحقوق ضروري.
صحيًا: توقّ قدر المستطاع التعرض للبرد الشديد وما ينتج منه من زكام ومضاعفات.
برج الحمل
مهنيًا: يوم جيد يجعلك تفتتح دورة إيجابية على الصعيد المهني، بحيث تعيد النظر في فرصة سابقة فوّتها ربما أو بعلاقة انتهت وتريد أن تحلّلها.
عاطفيًا: الكلام وحده لا يكفي عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب، لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك.
صحيًا: تتماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي ألم بك وألزمك الفراش فترة لا بأس بها.
برج الثور
مهنيًا: يكون هذا اليوم منطلقًا لمسيرة أخرى متميّزة تحت تأثير القمر من العذراء الصديق الذي تتيح أمامك فرصًا مهنية استثنائية.
عاطفيًا: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيب، ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنه له.
صحيًا: كن صادقًا مع نفسك، ونفذ كل ما هو مطلوب منك لتحصل على النتائج المتوخاة من الحمية.
برج الجوزاء
مهنيًا: قد يثير هذا اليوم بعض الحساسيات ويجعلك متأففًا بعض الشيء، لكن ذلك لن يسبب لك مشاكل مع الزملاء.
عاطفيًا: اعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك، صارحه بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتًا.
صحيًا: فكر في مستقبلك إذا تدهورت صحتك بشكل سريع، الأمر مطروح جديًا.
برج السرطان
مهنيًا: قد تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحًا بارزًا، كن حاسمًا في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد.
عاطفيًا: لن تجد صعوبة في الوصول إلى قلب الحبيب، تشعر بالسعادة لمصارحتك إياه بحقيقة مشاعرك.
صحيًا: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه، افعل اللازم.
برج الأسد
مهنيًا: تتاح لك فرص مالية ضخمة وتبدأ مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر الإقدام على خطوة جديدة أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي.
عاطفيًا: عليك مواكبة الشريك خطوة خطوة، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح.
صحيًا: لا تنغمس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول المشروبات الروحيّة.
برج العذراء
مهنيًا: وجود المربع الفلكي بين القمر من برجك والشمس من الحوت يبشران بيوم من النجاح والمصالحات والتطور، وقد تلمس ذلك بسرعة وتنجز مهمة وتقوم بتجربة ناجحة.
عاطفيًا: يولد حب جديد في هذه الأثناء، وتكون مستعدًا وتقرر هذه المرة الارتباط بسرعة وللمرة الأخيرة.
صحيًا: عالج مشكلاتك المهنية في العمل، ومشكلاتك الصحية بممارسة الرياضة.
برج الميزان
مهنيًا: يوم متطلب ومتقلب تحت تاثير القمر من العذراء يسبب لك مسألة عائلية طارئة أو قد تفاجأ بعطل منزلي أو بتدهور صحي لأحد أفراد العائلة.
عاطفيًا: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.
صحيًا: أنت أقوى من أن تتغلب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات.
برج العقرب
مهنيًا: يُخيّم مناخ من الثقة والانسجام تحت تأثير القمر من العذراء الصديق وكأنّك قطعت سباقًا طويلًا ومضنيًا، تتابع التقدّم متخطّيًا بعض العثرات الطارئة.
عاطفيًا: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة.
صحيًا: انتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات.
برج القوس
مهنيًا: وجود القمر في العذراء في مواجهة برجك يحمل إليك أجواء هادئة ومرضية، تتحدث عن مشاكل تعود للظهور في حياتك، وتحتاج إلى جهود لإيجاد الحلول قبل تفاقمها.
عاطفيًا: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودة
صحيًا: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعًا.
برج الجدي
مهنيًا: بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض والعراقيل في دربك. عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح.
عاطفيًا: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد، ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة.
صحيًا: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة، العلاج الناجح هو المشي.
برج الدلو
مهنيًا: أحد الزملاء يحمل إليك أخبارًا سارّة تنتظرها منذ مدة طويلة، وهذا ما ينعكس إيجابًا على مستقبلك العملي.
عاطفيًا: غرام من نوع آخر هذا اليوم وتعبّر عن مشاعرك بطربقة رائعة، تحتفل بمناسبة وتفرح بها جدًا.
صحيًا: رشاقتك تكون محط أنظار الجميع، بعدما برهنت لهم ذلك ممارستك الرياضة يوميًا.
برج الحوت
مهنيًا: قد تثار هذا اليوم مسألة مهنية أو عائلية دقيقة، ما يستدعي الاتزان والبحث عن الحلول بروية ولا انفعالات.
عاطفيًا: التضحية مطلوبة بشدة في بعض الأحيان، لكن عدم التفريط في الحقوق ضروري.
صحيًا: توقّ قدر المستطاع التعرض للبرد الشديد وما ينتج منه من زكام ومضاعفات.