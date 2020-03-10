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الثلاثاء 10 مارس 2020 الموافق 15 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الثلاثاء 10 مارس 2020

الثلاثاء 10/مارس/2020 - 07:44 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، حظك اليوم الثلاثاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

برج الحمل
مهنيًا: يوم جيد يجعلك تفتتح دورة إيجابية على الصعيد المهني، بحيث تعيد النظر في فرصة سابقة فوّتها ربما أو بعلاقة انتهت وتريد أن تحلّلها.
عاطفيًا: الكلام وحده لا يكفي عليك أن تثبت بالأفعال مدى محبتك للحبيب، لا تعرف ماذا تريد أن تتبع عقلك أم قلبك؟ كن حذرًا في قراراتك.
صحيًا: تتماثل للشفاء بعد العارض الصحي الذي ألم بك وألزمك الفراش فترة لا بأس بها.

برج الثور
مهنيًا: يكون هذا اليوم منطلقًا لمسيرة أخرى متميّزة تحت تأثير القمر من العذراء الصديق الذي تتيح أمامك فرصًا مهنية استثنائية.
عاطفيًا: تشعر أنك تحملت الكثير من الحبيب، ولكن من دون أن يشعر بالحب الذي تكنه له.
صحيًا: كن صادقًا مع نفسك، ونفذ كل ما هو مطلوب منك لتحصل على النتائج المتوخاة من الحمية.

برج الجوزاء
مهنيًا: قد يثير هذا اليوم بعض الحساسيات ويجعلك متأففًا بعض الشيء، لكن ذلك لن يسبب لك مشاكل مع الزملاء.
عاطفيًا: اعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك، صارحه بما تشعر أفضل من أن تبقى صامتًا.
صحيًا: فكر في مستقبلك إذا تدهورت صحتك بشكل سريع، الأمر مطروح جديًا.

برج السرطان
مهنيًا: قد تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحًا بارزًا، كن حاسمًا في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد.
عاطفيًا: لن تجد صعوبة في الوصول إلى قلب الحبيب، تشعر بالسعادة لمصارحتك إياه بحقيقة مشاعرك.
صحيًا: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه، افعل اللازم.

برج الأسد
مهنيًا: تتاح لك فرص مالية ضخمة وتبدأ مفاوضات واتصالات واسعة وتقرر الإقدام على خطوة جديدة أو تنطلق بنشاطات تبعدك عن محيطك الاعتيادي.
عاطفيًا: عليك مواكبة الشريك خطوة خطوة، فهذا يساعد على رسم الخطط المستقبلية بجدية ووضوح.
صحيًا: لا تنغمس في السهر الطويل والتدخين والإفراط في تناول المشروبات الروحيّة.


برج العذراء
مهنيًا: وجود المربع الفلكي بين القمر من برجك والشمس من الحوت يبشران بيوم من النجاح والمصالحات والتطور، وقد تلمس ذلك بسرعة وتنجز مهمة وتقوم بتجربة ناجحة.
عاطفيًا: يولد حب جديد في هذه الأثناء، وتكون مستعدًا وتقرر هذه المرة الارتباط بسرعة وللمرة الأخيرة.
صحيًا: عالج مشكلاتك المهنية في العمل، ومشكلاتك الصحية بممارسة الرياضة.

برج الميزان
مهنيًا: يوم متطلب ومتقلب تحت تاثير القمر من العذراء يسبب لك مسألة عائلية طارئة أو قد تفاجأ بعطل منزلي أو بتدهور صحي لأحد أفراد العائلة.
عاطفيًا: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.
صحيًا: أنت أقوى من أن تتغلب عليك شهيتك، وتجعل أبواب معدتك مفتوحة على شتى أنواع المأكولات.

برج العقرب
مهنيًا: يُخيّم مناخ من الثقة والانسجام تحت تأثير القمر من العذراء الصديق وكأنّك قطعت سباقًا طويلًا ومضنيًا، تتابع التقدّم متخطّيًا بعض العثرات الطارئة.
عاطفيًا: عليك أن تفكر مع الشريك بقلبك لا بعقلك، وهذا وحده يضمن لك النتائج المرجوّة.
صحيًا: انتبه لكلّ ما يعرض صحتك للأذى، ولا سيما المأكولات الدسمة والمعلّبات.

برج القوس
مهنيًا: وجود القمر في العذراء في مواجهة برجك يحمل إليك أجواء هادئة ومرضية، تتحدث عن مشاكل تعود للظهور في حياتك، وتحتاج إلى جهود لإيجاد الحلول قبل تفاقمها.
عاطفيًا: لم تعد تتحمل تصرفات الحبيب أكثر وتفكر في مصارحته، لكنك تحسب حساب العودة
صحيًا: لا تجازف بصحتك على حساب أمور تافهة لن تجدي نفعًا.

برج الجدي
مهنيًا: بعض زملائك في العمل يحاولون تخليصك من بعض والعراقيل في دربك. عقبة مالية بسيطة تتجاوزها بنجاح.
عاطفيًا: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد، ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة.
صحيًا: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة، العلاج الناجح هو المشي.

برج الدلو
مهنيًا: أحد الزملاء يحمل إليك أخبارًا سارّة تنتظرها منذ مدة طويلة، وهذا ما ينعكس إيجابًا على مستقبلك العملي.
عاطفيًا: غرام من نوع آخر هذا اليوم وتعبّر عن مشاعرك بطربقة رائعة، تحتفل بمناسبة وتفرح بها جدًا.
صحيًا: رشاقتك تكون محط أنظار الجميع، بعدما برهنت لهم ذلك ممارستك الرياضة يوميًا.

برج الحوت
مهنيًا: قد تثار هذا اليوم مسألة مهنية أو عائلية دقيقة، ما يستدعي الاتزان والبحث عن الحلول بروية ولا انفعالات.
عاطفيًا: التضحية مطلوبة بشدة في بعض الأحيان، لكن عدم التفريط في الحقوق ضروري.
صحيًا: توقّ قدر المستطاع التعرض للبرد الشديد وما ينتج منه من زكام ومضاعفات.

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