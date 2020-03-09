الإعلامية مها منصور تحسم الجدل حول إصابتها بـ«كورونا»

كشفت الإعلامية السعودية مها منصور، مقدمة برنامج «سيدتي»، نتائج فحص فيروس «كورونا» الذي خضعت له بعد وضعها في الحجر الصحي للاشتباه بحالتها.وقالت مها في تغريدة عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر": "أصدقائي، متابعيني وجمهوري، ما أخفيكم الأيام اللي راحت كانت صعبة علي لكن بفضل الله تعالى ثم وجودكم ودعمكم المستمر لكم الحق بأن تعلموا بأني بخير ونتائج التحليل سلبية.. وأنا مستعدة بأن أعود لكم وأنا أقوى بإذن الله.. شكرًا لكل شخص سأل عني ودعا لي والله يخليكم لي ولا يحرمني منكم».وأثارت مها منصور جدلا قبل أيام بعد إعلانها عن إصابتها بأعراض مشابهة لفيروس كورونا.