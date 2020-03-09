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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سامح شكري يجري اتصالًا هاتفيًا مع الأمين العام للأمم المتحدة

الإثنين 09/مارس/2020 - 08:08 م
سامح شكري
سامح شكري
الدستور
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أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالًا هاتفيًا، اليوم الإثنين، بالأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا، وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، خاصةً في ضوء استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا "غسان سلامة"؛ وتم تناول أهمية أن يتم تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية.

كما تم بحث سُبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، حيث أكد وزير الخارجية على دعم مصر لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية.

ومن جانبه، عبر "جوتيريش" عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر، منوهًا لتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.

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