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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

إلغاء حفل الإعلان عن الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:58 م
الجائزة العالمية
الجائزة العالمية للرواية
آلاء حسن
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أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالدورة الحالية، والتي كان من المقرر تنظيمها في 14 أبريل المقبل في أبو ظبي.

جاء هذا القرار الاحترازي ضمن إطار الظروف الدولية والإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، وأوضح القائمون على الجائزة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن جميع التفاصيل المتعلقة بالجائزة عبر الموقع الإلكترونى الخاص بها، وبالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة فى أبوظبى.

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