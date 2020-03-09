إلغاء حفل الإعلان عن الجائزة العالمية للرواية العربية «البوكر»

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر"، إلغاء حفل الإعلان عن الرواية الفائزة بالدورة الحالية، والتي كان من المقرر تنظيمها في 14 أبريل المقبل في أبو ظبي.جاء هذا القرار الاحترازي ضمن إطار الظروف الدولية والإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة، وأوضح القائمون على الجائزة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن جميع التفاصيل المتعلقة بالجائزة عبر الموقع الإلكترونى الخاص بها، وبالتنسيق مع دائرة الثقافة والسياحة فى أبوظبى.