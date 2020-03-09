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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يكلف بإنشاء جامعات تكنولوجية بالمحافظات

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:55 م
السيسى
السيسى
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بإنشاء عدد إضافى من الجامعات التكنولوجية الجديدة فى عدد من المحافظات، بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية، والاحتياج من خريجى التعليم الفنى المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة، وكذلك لتغيير الثقافة المجتمعية حيال التعليم الفنى بإنشاء مسار للتعليم التكنولوجى الجديد يختلف عن التعليم الجامعى التقليدى ويخفف الضغط عليه بما يتناسب مع احتياجات العصر وسوق العمل الحالى، كما يعظم من القيمة المضافة للموارد البشرية المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول المحاور المختلفة لتطوير قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، والموقف التنفيذى للمشروعات القومية فى ذلك القطاع، بما فيها إنشاء الجامعات الجديدة الأهلية، والحكومية، والدولية، والتكنولوجية فى مختلف محافظات الجمهورية، وكذا تطوير البنية التحتية المعلوماتية بالجامعات المصرية لتطبيق نظام الاختبارات الالكترونية وتعميمه على كافة طلبة الجامعات فى جميع التخصصات فى إطار المشروع القومى لتنفيذ الاختبارات الممكينة.

ووجه الرئيس بإيلاء الاهتمام لمراعاة أرقى المعايير فى تجهيزات الجامعات الجديدة بالتوازى مع المناهج الأكاديمية الحديثة، وكذلك تطوير الأداء العلمى للجامعات القائمة من خلال التقييم المستمر لجودة العملية التعليمية، بالنظر لدورها المحورى فى عملية بناء الإنسان المصرى وصقل جيل للمستقبل من الكوادر الشابة؛ اتساقًا مع ما تصبو إليه الدولة من تحقيق التنمية الشاملة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن وزير التعليم العالى عرض فى هذا الإطار خلال الاجتماع الخطوات الإجرائية المتخذة حتى الآن لإنشاء جامعات جديدة على مستوى الجمهورية بالشراكة مع أفضل الجامعات على مستوى العالم، مثل تحالف الجامعات الألمانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن استعراض الاستعدادات لبدء الدراسة فى عدد من الجامعات الأهلية الدولية، كجامعات الجلالة والملك سلمان والعلمين والمنصورة الجديدة، وكذا سير العملية التعليمية بعدد من الجامعات التكنولوجية التى بدأ التدريس بها فى العام الدراسى الحالى 2019/2020 على مستوى الجمهورية فى كلٍ من القاهرة الجديدة وبنى سويف وقويسنا.

وبناءً على توجيهات الرئيس؛ استعرض الدكتور خالد عبدالغفار خطة إنشاء أكاديمية وطنية متخصصة للنابغين والموهوبين وإعداد الإطار التشريعى فى هذا الصدد، والتى من شأنها أن تساهم فى اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبناء الشعب المصرى أكاديميًا وعلميًا، بهدف صقل الأطفال والشباب النابغين فى جميع المجالات.

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