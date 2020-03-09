«الزراعة»: مصر نجحت في تقليص فجوة إنتاج اللحوم بنسبة 60%

قال الدكتور مصطفى خليل، مدير معهد بحوث الإنتاج الحيواني بوزارة الزراعة، إن مصر نجحت في تقليص فجوة استيراد اللحوم الحمراء (حجم الاستيراد 40٪ خلال عام)، وأصبح حجم المنتج المحلي 60٪ من المواشي البلدية؛ بسبب زيادة الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية وزيادة الموافقات على إنشاء المزارع.أضاف خليل، لـ«الدستور»، أن البعض اتجه للاستثمار في الإنتاج الحيواني نتيحة الاحتياج للحوم وتم تحقيق اكتفاءً ذاتيًا من الألبان في الوقت الراهن.وتابع أن مجال التدريب والإرشاد بقطاع الثروة الحيوانية شهد طفرة كبيرة، خاصة في صناعة الألبان حيث تم إنتاج نحو 21 منتجًا من اللبن، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومعهد بحوث الانتاج الحيواني لتوفير متدربين من الشباب في قطاع الثروة الحيوانية وتم طرح عدد من منتجات وزارة الزراعة في المنافذ التابعة لمعهد الإنتاج الحيواني من الألبان؛ بهدف تسويق المنتجات البحثية ذات الجودة العالية وفقًا للمواصفات المصرية المعنية بتداول الألبان ومنتجاته.