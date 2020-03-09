تنسيقية الأحزاب: المرأة المصرية لم تتوانى فى المساهمة ببناء المجتمع

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، قائلة، "إننا نتوجه للمرأة المصرية بالتحية والاعتزاز والتقدير على دورها العظيم في بناء المجتمع، ووقوفها في مقدمة الصفوف لبناء الوطن على كافة الأصعدة، فالمرأة المصرية على مدار العصور قدمت التضحيات، ولم تتوان في المساهمة في بناء وخدمة المجتمع".وأكدت التنسيقية، احترامها وتقديرها للمرأة المصرية البطلة في كافة المعارك، التي قدمت أبناءها شهداء فداء للوطن، فهي الأم والزوجة والأخت والابنة، والتي تتحمل أعباء الأسرة والظروف الاقتصادية بدون كلل من أجل بناء الوطن.وأضافت: "ونحن إذ نحتفل باليوم العالمي للمرأة، فإننا نقدم تحية إجلال لكل امرأة مصرية تعمل بكد، وتساهم بكل قوتها في معركة بناء الدولة المصرية".