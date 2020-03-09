ارتفاع عدد وفيات «كورونا» بإيطاليا إلى 463 حالة

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الوفيات في إيطاليا بسبب فيروس كورونا المستجد، من 366 إلى 463 حالة، وفقا لفضائية سكاي نيوز العربية.ووصل عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا إلى 9172 حالة.وكانت أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد، بارتفاع حالات الإصابة والوفيات في إيطاليا، لتصبح البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا "كوفيد-19" بعد الصين.