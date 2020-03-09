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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية الأحزاب تعقد أولى جلساتها حول الاستحقاقات الانتخابية

الإثنين 09/مارس/2020 - 07:48 م
تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب
محمد الشريف - إسلام نصير
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عقدت تنسيقية الأحزاب والسياسيين، على مستوى أعضائها، الجلسة الأولى للاستماع لرؤى شباب الأحزاب والشباب السياسيين حول هذه الاستحقاقات الانتخابية، وذلك استمرارا للقاءات السياسية التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول الاستحقاقات الانتخابية لمجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية.

واستعرض المتحدثون رؤيتهم للنظام الذي يرونه مناسبا في العملية الانتخابية، وقد شهدت الجلسة تنوعا في وجهات النظر بين المشاركين فيها من مختلف أطياف العمل السياسي.

وأكد مثل هذه الجلسات الدور الهام الذي تساهم به التنسيقية في تنمية الحياة السياسية، من خلال إتاحة الفرصة أمام الجميع لإبداء الرأي في مختلف القضايا العامة والسياسية ذات الاهتمام المشترك بين كافة الأطراف والتوجهات السياسية.
تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب
تنسيقية الأحزاب

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