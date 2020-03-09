الديهى: محاولة اغتيال حمدوك غبية وفاشلة (فيديو)

علق الإعلامي نشأت الديهي على محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، قائلًا: إنها فاشلة وغبية في وقت يحاول فيه السودان لملمة جراحه الوطني.وأضاف «الديهي» في برنامج «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن»، أن عناية الله أنقذت حمدوك من موت محقق، وأنقذت السودان من الدخول في نفق مظلم جديد.وتابع: أنه أثناء خروج حمدوك من منزله، وقفت على جانب الطريق سيارة محملة بالمفرقعات لمحاولة استهدافه.