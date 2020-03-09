تعليق الزيارات بالسجون 10 أيام لمواجهة «كورونا»

قال مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، إنه فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن، فقد تقرر تعليق الزيارات بجميع السجون لمدة عشرة أيام اعتبارًا من باكر الثلاثاء الموافق العاشر من مارس، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء.