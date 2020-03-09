تعليق جميع فعاليات جامعة قناة السويس

قررت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، تعليق انعقاد كافة الفعاليات التي تتضمن تجمعات بالجامعة.وقالت ماجدة هجرس إن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بصفة عامة وجامعة القناة بصفة خاصة في سيناريو إدارة أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضافت أن ذلك يأتي حرصًا من جامعة قناة السويس على طلابها والعاملين، وتمنت رئيس الجامعة من الله ان يحفظ مصرنا الحبيبة قيادة وشعبا.وعلى الجانب الآخر بناءًا على قرار رئيس الجامعة بتعليق جميع الفعاليات التي تتضمن تجمعات تم إلغاء عقد ندوة «قضية الوعي» التي كان مقررا لها غدا الثلاثاء في إطار فعاليات معرض الكتاب الثلاثون بجامعة قناة السويس.