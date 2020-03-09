البابا تواضروس يدشن كنيسة مار جرجس بالشاطبي.. السبت

يشارك قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، صباح السبت المقبل في صلوات قداس الاحتفال بمرور 75 عاما على إنشاء مار جرجس الشاطبي بالإسكندرية.ويدشن البابا الكنيسة بحضور عدد من الأساقفة الكنيسة ويشارك في لقاءات مع أقباط كنيسة الشاطبي لأول مرة.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير المعروف باسم "صوم القيامة"، ويمتد نحو 55 يومًا تنتهي بليلة سبت النور أو ليلة عيد القيامة.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، ويمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والأسماك والألبان مكتفين بالأكلات النباتية، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس في الأسبوع الأول في شكل قداس يومي، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير تقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.