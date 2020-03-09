قنوات «الإرهابية» تتجاهل انتشار «كورونا» فى قطر.. وتثير الأكاذيب عن الأوضاع فى مصر

تجاهلت قنوات جماعة الإخوان الإرهابية الحديث عن إصابات فيروس «كورونا» فى قطر، فى الوقت الذى واصلت فيه بث الأكاذيب عن مصر والادعاء بوجود حالات إصابة غير معلن عنها.وعلى الرغم من أن الدولة حرصت منذ بدء الأزمة على توضيح الأمور للرأى العام باستمرار، فإن قناتى «مكملين» و«الشرق» الإخوانيتين عمدتا إلى نشر الأكاذيب عن الفيروس فى مصر. من جهته، قال محمد كمال، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، إن الجهاز الإعلامى لجماعة الإخوان يصر على محاولة إثارة الفزع بين المصريين والترويج لوجود إصابات غير معلنة.وأوضح «كمال» أن قادة جماعة الإخوان الإرهابية يصطنعون التسجيلات الصوتية ويروجونها فى قنواتهم، مستدلًا على ذلك بتسجيل صوتى لسيدة تزعم أنها طبيبة فى مستشفى قصر العينى ادعت وجود إصابات ووفيات بسبب الفيروس. وعن طرق استغلال الإخوان أى حدث ضد مصر، قال طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى المنشق، فى تدوينة نشرها على «فيسبوك»: «الكائن الإخوانى يدرك تمامًا أنه يعيش فى الوهم والسراب، وأن قياداته تستغفله كالخروف داخل القطيع، ويعلم أيضًا أن ما يراه ويسمعه هو وبقية القطيع عبارة عن هلاوس سمعية وبصرية، يعلم كل ذلك، ولا يستفيق أبدًا، ويريد المزيد من الكذب والخرافات والهلاوس، فهو شخص مدمن فاقد الإرادة، كل همه الحصول على الجرعة حتى يستريح ويستطيع النوم».وتابع: «يعلم أن من يُقدّم له المخدر هو عدوه الذى يقتله بالبطىء، ولكنه لا يقوى على مقاومة من يبيعون له الوهم والخداع، شفاء هؤلاء المرضى شبه مستحيل وكشف الزيف لهم مضيعة للوقت، فالكذب جزء من كيانهم ويجرى فى دمائهم، بعدما صنعهم التنظيم من أجل ذلك اليوم».