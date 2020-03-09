ننشر جدول إجلاء المعتمرين من السعودية بعد قرار تعليق الرحلات

حصلت «الدستور» على جدول الرحلات بين شركة مصر للطيران وشركة الخطوط الجوية السعودية التى سيبدأ تشغيله بدءًا من غد الثلاثاء لإجلاء المصريين المتواجدين بالمملكة العربية السعودية ونقل السعوديين المتواجدين في مصر.جاء ذلك بعد قرار السعودية التعليق المؤقت لسفر المواطنين والمقيمين فيها من وإلى تسع دول وهي: "مصر، الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، إيطاليا، والعراق؛ بهدف السيطرة على فيروس كورونا المستجد، ومنع دخوله إلى البلاد وانتشاره وشمل القرار حظر دخول أي شخص كان موجودًا بأي من تلك الدول خلال الـ14 يومًا الماضية، إلى السعودية.وستبدأ غدًا، وفقا للجدول، تشغيل 3 رحلات بين القاهرة وجدة تبدأ فى الحادية عشر إلاّ الثلت مساءً من جدة لتصل القاهرة فى الثانية عشر إلاّ ثلث؛ لإجلاء الرعايا المتواجدين بالمملكة من المصريين، خاصة أنه يوجد بالمملكة قرابة 7 آلاف معتمر علقوا داخل الأراضى السعودية بعد قرار تعليق الرحلات، إضافة إلى إجلاء السعوديين المتواجدين بالقاهرة للزيارة.