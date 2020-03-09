على أمين يروي: رحلتى فى دواوين الحكومة

دوخة فى محكمة الأسرة

الحب الأول

السبعة والنص

تهريب بنود المعاهدة

الوزير الصغير

أزمة حزب

من ذا الذى ينسى أن عيد الأم، الذى صار عيدًا قوميًا عربيًا هو فكرة على أمين، الذى ولد قبل أخيه مصطفى بـ«٣» دقائق، ورحل قبله بحوالى واحد وعشرين سنة، وكان مشغولًا فى أيامه الأخيرة، وهو على سرير المرض، بمشروعات صحفية يحلم بتحقيقها كما حقق فكرته «أخبار اليوم»- التى أحدثت ثورة فى عالم الصحافة- رغم دراسته الهندسة الميكانيكية، التى فرضتها عليه أسرته كراهية فى الصحافة، التى عشقها منذ طفولته وصباه، كما فرض عليه إسماعيل صدقى باشا استكمال دراسته فى إنجلترا بعد أن حرم عليه دخول الجامعات المصرية لقيادته مظاهرات الطلبة. ورغم الحلم بالتغيير، الذى تحقق بقيام ثورة يوليو، فإن الوشايات بدأت تحاك ضد الأخوين من منافسيهما الصحفيين، مما أدى إلى سجنهما معًا أول مرة، ثم سجن مصطفى وحده بعد ذلك، ولكن تبقى براءة ذمتيهما، فقد كانا من القلة التى لم تتقاض «المصاريف السرية»، التى كشفت عنها الثورة للتعريض بالصحفيين غير الموالين لها، وعندما اقترح على أمين مشروعًا لمحو الأمية تتبناه «أخبار اليوم» أعجب به الرئيس جمال عبدالناصر، ولكن وزير التعليم اعتبره تدخلًا فى اختصاصاته. ويكشف على أمين الكثير من أسرار الحياة الصحفية والسياسية فى هذه الصفحات المجهولة من مذكراته، التى نشرها محمد الوزان قبل ٤٥ سنة بمجلة «الجديد» الثقافية التى كان يرأس تحريرها الكاتب المسرحى د. رشاد رشدى، نعيد نشرها احتفالًا بذكرى عملاق الصحافة على أمين «١٤ فبراير ١٩١٤- ٢٨ مارس ١٩٧٦».لم تشغل على أمين دراسته الهندسة الميكانيكية فى إنجلترا عن حبه وشغفه بالصحافة التى امتلكت كيانه منذ طفولته وصباه، فنجده يختار آلات الطباعة حين اقتضت دراسته تدريبًا عمليًا، فضلًا عن عمله كمراسل لمجلة «روزاليوسف» فى لندن، يستكمل مذكراته قائلًا:وفى جريدة «ستار» تدربت فى قسم الأخبار، وكلفنى رئيس التحرير بتغطية قضية رفعتها سيدة على زوجها.. اتهمته بالاعتداء عليها وضربها بآلة حادة، وقضيت فى المحكمة ٧ ساعات ولم يصدر الحكم، وعدت فى اليوم التالى واستمر نظر القضية ٨ جلسات كل جلسة لا تقل عن ٧ ساعات.. وأخيرًا وبعد هذا العناء أوقف القاضى نظر القضية، لأنه تلقى خطابًا من الزوجة تقول فيه إنها صفحت عن زوجها، وطلب القاضى من الصحفيين أن يصونوا كرامة هذا المنزل، وأن يمتنعوا عن ذكر وقائع الدعوى فى صحفهم، لأن النشر قد يهدد الصفاء الذى يسود هذه الأسرة اليوم، وعدت إلى الجريدة وأنا لا أدرى كيف أواجه رئيس التحرير بهذا الفشل المبكر، ولكن رئيس التحرير طلب منى أن أسجل كل وقائع الجلسات، وجلس رئيس التحرير ليكتب مقالًا افتتاحيًا عن العدالة التى أحيانًا تغمض عينيها ولكنها لا تغلق قلبها أبدًا.كانت الحسناء الإنجليزية «نانسى لى» هى حبى الأول، ولم يكن بالطبع الأخير.. لقد شاهدتها وهى فى السنة الأولى فى الجامعة حينما وقفت متلهفًا لمعرفة نتيجة الدور الأول، وأمام النتيجة شاهدتها، فتاة إنجليزية رائعة الجمال، عيناها بلون العسل المذاب فى الضوء، وحاولت أن أتعرف عليها، ولكنّ صديقًا إنجليزيًا قال بصوت سمعته الفتاة بوضوح: «هذه الفتاة تتمتع بأخلاق حسنة، وأنت يا على طالب شقى، ونخشى عليها منك».وحبست إعجابى بالإنجليزية الفاتنة فى نفسى إلى أن حانت لى الفرصة فى إحدى حفلات الجامعة الموسيقية تعزف مقطوعة «بول جونس»، وهى رقصة الشباب المشهورة فى الثلاثينيات، فى هذه الرقصة تدور الفتيات على أنغام الموسيقى فى حلقة ضيقة، ويدور الشباب فى حلقة أكبر منها قليلًا، وتقف الموسيقى فجأة، وعلى كل راقص أن يراقص الفتاة التى تقع أمامه.. وجاءت نانسى وأمسكت بيدها، وكأننى أحتضن فينوس إلهة الحب والجمال، وأحسست كأننى أطير معها فوق السحب، وقالت الفتاة بهمس دافئ: هل لديك سيارة؟، وأومأت لها برأسى، لم أستطع الرد بغير ذلك، لقد أذهلتنى المفاجأة، وفى السيارة كنت حريصًا على أن أكون مؤدبًا جدًا معها، جلست صامتًا، وجلست إلى جانبى مندهشة من سكوتى الطويل، وخرجت هى من هذا الاندهاش على صوتى بجدية أقول: إلى أين؟.. كانت «إلى أين» هذه مثابة خنجر حاد صوبته إلى نانسى، ورمقتنى بنظرة سريعة وقالت بعد فترة: «إلى القسم الداخلى». وهناك أمام باب القسم الداخلى لفتيات الجامعة ظللت واقفًا ساعتين كاملتين فى انتظار حبيبتى الفاتنة، وأخيرًا جاءت ومعها إحدى الزميلات، عدنا ثلاثتنا إلى الحفل، وكنت مندهشًا جدًا لأن حبيبتى لم ترقص معى ولا رقصة حتى نهاية الحفل، بل إنها ظلت تتجاهلنى كلما التقت بى فى طرقات الجامعة. ومرت ثلاث سنوات وانتخبت رئيسًا لاتحاد طلاب الجامعة، وانتخبت نانسى وكيلة للاتحاد، وجرت تقاليد جامعة شيفلد أن يدعو رئيس الجامعة رئيس الاتحاد ووكيلته إلى حفل شاى فى منزله، وانتهى الحفل دون أن نتبادل كلمة واحدة، ورئيس الجامعة مندهش لذلك تمامًا.فى نفس اليوم أمطرت السماء بشدة، وأمام منزل رئيس الجامعة وقفت نانسى مترددة فى السير تحت الأمطار، وقال رئيس الجامعة بابتسام: هل يتفضل رئيس الاتحاد بتوصيل وكيلته؟، وقلت: يشرفنى ذلك يا سيدى.وجلست نانسى إلى جوارى، وبدلًا من أن أتجه إلى منزلها اتجهت إلى الغابة الواقعة خارج المدينة، وهناك أوقفت السيارة وتلاقت نظراتنا.. فى ذلك اليوم عرفت لأول مرة معنى جديدًا، لقد عرفت الحب كما يجب أن يكون، وقالت نانسى ونحن نختفى خلف إحدى الأشجار وقد سكنت الأمطار: لقد خلقت لك فرصة لتقبلنى منذ ثلاث سنوات، فلم تكن هناك صديقة تنتظرنى، وقد أمضيت الساعتين أحاول إقناع أى زميلة للنزول معى لإنقاذ الموقف، وكان لدى الأمل حتى فى العودة أن تقف بسيارتك وتقول لى: «اتركى صديقتك وتعال معى بمفردك، ولكنك فى ذلك اليوم كنت لوح ثلج.. كنت إنجليزيًا».فى ذلك اليوم ذاب لوح الثلج، وعرفت معنى الحب مع نانسى، وهذا ما دفعنى للتفكير فى الزواج، وأرسلت إلى مصطفى فى القاهرة أخبره بنيتى فى الزواج، ورد على مصطفى أمين يقول إن الأسرة ستحرمنى من الميراث إذا تزوجت من فتاة إنجليزية، ولم أهتم بهذا التهديد، وقررت أن يتم زواجى من معشوقتى الحسناء، وفجأة تذكرت كلمة أم المصريين– صفية زغلول– وهى تودعنى وتحذرنى من الزواج من فتاة إنجليزية، فسيقول الناس كيف لصحفى حر يطالب بخروج الإنجليز من بلاده، وبيته تحتله امرأة إنجليزية؟، وعدلت عن زواجى من نانسى، فقد خفت كل الخوف أن يؤثر زواجى على مستقبلى ويقضى على أحلامى فى العمل بالصحافة.فى هذه السنوات من حياتى التى كان من المفروض فيها أن أتفرغ للحصول على بكالوريوس الهندسة، إلا أننى كنت أعيش الصحافة بقلبى، والحياة السياسية فى مصر بعقلى، وكنت فى ذلك الوقت من أشد المتحمسين لحزب الوفد، وكنت كثيرًا ما أدخل فى مناقشات حادة مع بعض الزملاء المصريين والأصدقاء الإنجليز بسبب هذه الحماسة الجنونية.كنت أؤمن بأن حزب الوفد هو نصير الحريات وحامى الدستور، وذات يوم تلقيت من مصطفى خطابًا يحوى الخلاف بين مصطفى النحاس وأغلبية أعضاء الوفد، ثم قرأت فى الصحف الإنجليزية أن أقلية الوفد أصدرت قرارًا بفصل الأغلبية، وتجمعت دماء الشباب الحارة فى عروقى وأرسلت برقية إلى مصطفى النحاس أندد فيها بموقفه وأقول له فيها بالنص: «كيف تطالب بأن يكون الحكم للأغلبية وأنت ترفض أن تنزل على رأيها؟»، وثارت الصحف الوفدية ضدى- أنا الغائب فى لندن– وقالت إننى كتبت هذه البرقية المثيرة الجريئة بسبب قرابتى لفتح الله بركات أحد الأعضاء الذين فصلهم مصطفى النحاس من الوفد.وفى الوقت الذى كانت فيه صحف مصطفى النحاس تهاجمنى بعنف وضراوة، كان شقيقى مصطفى يهاجم الثمانية الذين فصلهم الوفد، وهو الذى أطلق عليهم اسم «السبعة ونص»، وهو الاسم الذى دخل التاريخ وبقى ملتصقًا بهم حتى اليوم.لقد لعبت هذه الحادثة دورًا مهمًا فى تغيير اتجاه تفكيرى، لم أكن أكفر بالوفد، ولكننى كفرت بالصحافة الحزبية، فقد أحسست وأنا بعيد عن مصر بأن الصحف الحزبية تخدع الجماهير ولا تواجه الحقيقة وتنتصر دائمًا لرئيس الحزب ظالمًا كان أو مظلومًا، وبعد أن كانت الجريدة المثالية فى نظرى هى الجريدة الوفدية اتجهت إلى الجريدة المستقلة التى تنصر رئيس الحزب وهو مظلوم وتحاربه وهو ظالم، من أجل ذلك وحده كنت دائمًا أحلم بفكرة الجريدة المستقلة.وعدت إلى القاهرة فى صيف ١٩٣٦، عدت وفى جيبى البكالوريوس، وفى عقلى مشروع عمرى.. فى نفس السنة عينتنى الحكومة مهندسًا فى وزارة الأشغال، وعيننى التابعى مخبرًا صحفيًا فى مجلة «آخر ساعة»، ولم يكن يشغل الرأى العام فى القاهرة فى ذلك العام مثلما شغلته معاهدة ١٩٣٦، ووسط هذا الحدث المهم استقبلت القاهرة دفعة جديدة من المهندسين الشبان الذين تلقوا تعليمهم فى إنجلترا، كانت أحلامهم جميعًا إحداث انقلاب جديد فى عالم الهندسة فى مصر، وكنت أنا واحدًا فقط وسط هذه الدفعة أود شيئًا آخر، كنت أود إحداث انقلاب فى عالم الصحافة، وليس عالم الهندسة رغم أن دراستى كانت فى الهندسة.كان العالم يتحدث عن إعدام أشهر جاسوسة عرفها التاريخ، وهى «ماتا هارى»، كما كانت الفاتنة «سارة تشرشل» حديث كل المجتمعات على إثر هجرها منزل والدها الوزير السياسى البريطانى المعروف، لتعمل راقصة، وفى القاهرة كان حديث مجتمعاتها عن سعيد ذوالفقار الرجل الذى رفض رئاسة الوزارة.. والسينمات تعرض فيلمًا جديدًا للآنسة أم كلثوم اسمه «نشيد الأمل»، وفى المكتبات كتاب جديد اسمه «المنتخبات» لمدير الجامعة المصرية أحمد لطفى السيد.. وبديعة مصابنى تعرض رواية «إعلان هاوس».. وفى المحلات العامة أسطوانة جديدة للآنسة نجاة على طبع عليها قصيدة «يوم الوداع لقد أضعت رشادى».ووسط هذا الكوكتيل الغريب فى مجتمع القاهرة كانت قصة تهريب بنود معاهدة ١٩٣٦ لم تزال حديث كل المجتمعات على اختلاف ميولها، فقد حصلت على بنود المعاهدة من إحدى السكرتيرات الجميلات فى وزارة الخارجية البريطانية بعد أن وقعت السكرتيرة فى غرامى على اعتبار أننى ثرى تركى اسمه يوسف، وأحدث نشر بنود المعاهدة فى «روزاليوسف» ضجة هائلة. كانت السنوات الخمس الطوال التى قضيتها فى إنجلترا قد غيرت إلى حد كبير مفهومى السياسى، وقد اكتسبت من السلوك الإنجليزى الكثير، وحينما عدت إلى الوطن كان فى تصورى أن هناك أشياء جديدة تطورت فى مصر، وأولها على الأقل الأحزاب، لعلها تكون قد أصيبت بعدوى التطور من الأحزاب العالمية، ولكننى فوجئت بأن فى مصر نماذج وشخصيات غريبة تسيطر على الأحزاب وتلعب فى الخفاء أهم الأدوار فيها.. لقد وجدت ضمن ما وجدت فى إنجلترا أن للأحزاب هناك لجان بحث من أساتذة الجامعات لعمل مشروعات وتقديم الأفكار الجديدة الجيدة، والتى تفيد بالدرجة الأولى الأمة وليس الحزب.. فى مصر وجدت النقيض تمامًا.. الحزب مجرد هتافات حماسية وشعارات وهمية، ولكن مِنْ مصلحة مَنْ أن تتطور الأحزاب فى مصر.. أهو الحزب نفسه، أم القصر، أم السفارة؟، الوحيد الذى من مصلحته أن يتطور الحزب هو «المصرى» وهو فى نفس الوقت لا يملك من إرادته شيئًا، كيف له أن يتطاول ليطالب بتطوير الحزب؟.. كان الملك صغيرًا فى ذلك الوقت، وفى اعتقادى أن الملك يملك ولا يحكم كما هى الحال فى إنجلترا.. كانت الأحزاب فى مصر تريد للملك أن يملك ويحكم.. لقد استطاعوا إدخاله فى المعارك السياسية رغمًا عن أنفه.وسط هذه التيارات العاتية عينت مهندسًا فى مصلحة الميكانيكا والكهرباء، ورحت أصعد السلم الوظيفى فى بطء حتى شاهدنى المهندس عبدالقوى أحمد باشا وزير الأشغال آنذاك وأنا أعرض مسألة فنية دقيقة فى المطابع الأميرية، فأعجب بى وتصور أننى عبقرى فى الهندسة واختارنى سكرتيرًا فنيًا له.. وبدأ الوزراء وكبار رجال الدولة يخطفوننى لأدير مكاتبهم، فوقع اختيار عبدالمجيد صالح وزير التموين علىّ لأكون مديرًا لمكتبه، ثم مديرًا لمكرم عبيد وزير المالية، ويستقيل مكرم لأصبح مديرًا لمكتب أمين عثمان، ويستقيل أمين عثمان لأصبح أيضًا مديرًا لمكتب كامل صدقى، وهكذا تسقط الوزارات ويتغير الوزراء، ومدير المكتب الشاب فى مكانه حتى عينت مديرًا عامًا لمستخدمى الحكومة وعمرى لم يصل بعد إلى الثلاثين ربيعًا، وكان مكرم عبيد يطلق علىّ فى ذلك الوقت «الوزير الصغير». فى الوقت نفسه بدأت حبى العظيم للعمل فى بلاط صاحبة الجلالة، لقد بدأت من أول السلم.. مخبرًا فى «آخر ساعة»، كنت وزيرًا صغيرًا فى النهار، وليلًا أمارس حبى الكبير فى العمل الصحفى.. كنت أكتب الخبر وأفكار الرسوم الكاريكاتيرية وأخبار المجتمع والحوادث والمقال السياسى، وفجأة اكتشفت أن مقالى لا يرسل إلى المطبعة إلا فى آخر لحظة، وفى كل مرة كان التابعى يهددنى بتأجيله.. لقد اكتشفت أن سكرتير التحرير لا يؤشر على المقال بجمعه إلا إذا قدمت له علبة سجائر، لذلك كنت دائمًا أطوى كرامتى مع مقالى الطويل وأنا أقدمه لسكرتير التحرير ومعه علبة السجائر.كانت علاقتى بالزعيم مصطفى النحاس علاقة قوية.. فقد تعلمت أنا وأخى مصطفى لعبة التنس على يدى مصطفى النحاس فى ملاعب نادى سبورتنج بمصر الجديدة، كما أن النحاس باشا كان يعتبر نفسه خليفة للزعيم سعد زغلول، ولذلك حينما كان يلتقينى ومصطفى يطبع قبلاته على وجنتينا كما كان يفعل سعد زغلول.كانت معاهدة ١٩٣٦ هى الضربة القاضية للوفد، فقد أطلق النحاس على المعاهدة أنها «معاهدة الشرف والاستقلال»، بينما قال عنها أبرز عضوين فى الوفد وهما محمود فهمى النقراشى وأحمد ماهر إنها مجرد خطوة للاستقلال، وإنهما غير موافقين عليها.. وذلك يعنى تصدع الوفد، فقد كان أحمد ماهر عقل الوفد، بينما النقراشى قلبه.. كيف يعيش الوفد بعد ذلك، بعد نزع العقل + القلب منه؟، وقرر النحاس باشا إخراج النقراشى وأحمد ماهر من الوزارة، وأحسست بأنه لو خرج النقراشى وأحمد ماهر فإن ذلك سيصيب الوفد بنكسة كبيرة، وحاولت مع النحاس أن أثنيه عن عزمه، فقد كنت دائمًا قريبًا منه، ولكن النحاس رفض تمامًا وقال لى: «كيف لشاب مثلك يا بنى حديث الخبرة والعمل فى المجال السياسى أن يفهم فى أمور وتقاليد الحكم؟.. هذه سياسة يا ولدى.. خبرتك لا تزال بعد فى طور التكوين». ولم أقتنع بحديث النحاس، وكنت أعلم مدى تأثير زوجته السيدة زينب الوكيل عليه، وذهبت إليها لعلنى أجد عندها مخرجًا لتلك النكسة التى سيصاب بها الوفد، والتقيت السيدة التى قيل عنها يومًا إنها تحكم مصر من غرفة صالونها، وإذ بها أشد ثورة من النحاس نفسه، واكتشفت مصدر هذه الثورة التى تهدد كيان أمة بأسرها.. كان السبب أن النقراشى- وكان وقتها وزيرًا للمواصلات قد أبدى اعتراضًا على منح أحد أقارب «الست» درجات استثنائية، واعتبرت هى ذلك عدم وفاء لزوجها، وكانت دائمًا تصرخ وتقول: من هو النقراشى هذا؟.. مجرد مدرس.وأمام هذا الإصرار خرج محمود فهمى النقراشى وأحمد ماهر من الوفد، واهتز الوفد فى مصر.. فى ذلك الوقت كان النحاس فى صراع مع الملك، وكان علىّ أن أختار.. هل أحارب النحاس بمقالاتى وهو فى صراعه مع الملك، أم أقف بجانبه ضد الملك؟ واخترت أن أقف بجانب النحاس، فالملك عدو مشترك لنا.