تعطيل الأنشطة بالمعاهد الأزهرية

قرر الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تعطيل كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية بجميع المعاهد الأزهرية لحين إشعار آخر.يأتي القرار ضمن توجهات الدولة للحفاظ على صحة الطلاب على مستوى الجمهورية وتعطيل التجمعات، للتنسيق مع أعمال الوقاية الشاملة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وقرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر.