أبوالمكارم: صناعة البلاستيك تمثل 22% من إجمالى الصادرات المصرية

قال خالد أبو المكارم رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، إن صادرات قطاع الصناعات الكيماوية بلغ نحو 5.4 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالى 22% من إجمالي هيكل الصادرات المصرية.وأضاف أبوالمكارم خلال كلمته في اللقاء الذي عقدته وزيرتا البيئة والتجارة والصناعة، أن شعبة البلاستيك انتهت من إعداد وتجهيز دراسة حول قطاع البلاستيك في مصر؛ لتحديد احتياجات الصناعة الوطنية من خامات البلاستيك.وأضاف رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة البلاستيك تعد أهم الصناعات بالصناعة الوطنية حيث يوجد بها حوالي 7 آلاف مصنع رسمي مسجل باتحاد الصناعات المصرية تمثل نحو 40% من صناعة البلاستيك في مصر.