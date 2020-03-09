أمطار وعواصف وسيول.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد، إن هناك حالة من عدم الاستقرار الشديدة بداية من الخميس إلى السبت.. مشيرا إلى نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق يصل لحد لعاصفة خاصة على محافظات شمال وجنوب الصعيد والغردقة.





أمطار شديدة الغزارة في أماكن متفرقة

وأضاف «شاهين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، يوم الخميس سيشهد تكون منخفض جوي متعمق على الجمهورية ويتزامن معه منخفض آخر في الطبقات العليا في عمود الهواء، وهذا يعطي حالة شديدة من عدم الاستقرار ويوجد أمطار شديدة الغزارة في أماكن متفرقة بداية من السواحل الشمالية الغربية ومطروح والسلوم والإسكندرية والدلتا والقاهرة ومحافظات شمال الصعيد، وتمتد إلى مناطق من سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والمدن على خليج السويس.

انخفاض 17 درجة الخميس المقبل

وأكد أن درجات الحرارة ستكون في المعدلات، لكن يوم الخميس ستشهد انخفاضًا يصل إلى 17 درجة، ويكون هناك نشاط رياح وحذر من عدم الوقوف تحت أعمدة الإنارة واللافتات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة.